Rusia a lansat un atac la Odesa in timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, o faceau, miercuri, in orasul din sudul Ucrainei. O racheta a aterizat la 150 de metri de cele doua delegatii, potrivit publicatiei grecesti Protothema. Dezvaluirea a fost facuta chiar de catre prim-ministrul