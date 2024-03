Peste 45.000 de femei sunt în armata Ucrainei. Comparația cu Rusia Numarul femeilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei este in creștere, au anunțat vineri Forțele de aparare ucrainene. In luna ianuarie a acestui an, 45.587 de femei erau in serviciul armatei ucrainene. Spre comparație, in 2014 acest numar era de 16.500, iar in 2023 de circa 43.400. Din femeile care sunt acum in Armata, 13.487 […] The post Peste 45.000 de femei sunt in armata Ucrainei. Comparația cu Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un atac la Odesa in timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, o faceau, miercuri, in orasul din sudul Ucrainei. O racheta a aterizat la 150 de metri de cele doua delegatii, potrivit publicatiei grecesti Protothema.…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…

- Armata rusa continua sa inainteze in Ucraina dupa ce a cucerit bastionul Avdiivka si a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a transmis marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, informeaza EFE, citata de…

- Mai multe blocuri din Rusia au fost atacate cu drone ucrainene.In urma atacului, zeci de apartamente, au fost serios avariate. Is everything going according to plan?" the Russians threw a tantrum after the drone attack on Voronezh, and Putin got it Residents of the aggressor country of Russia, which…

- Aproximativ 1.000-1.100 de oameni intra in randurile forțelor armate ruse in fiecare zi, iar aceștia sunt folosiți pentru a acoperi pierderile umane și pentru a forma regimente de rezerva, a declarat Vadim Skibitski, director-adjunct al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (GUR), intr-un interviu…

- Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți, dupa ce au fost lovite cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane…

- La șase luni dupa ce Ucraina a lansat contraofensiva de vara pentru a recupera teritoriul ocupat de Rusia in estul țarii, forțele Kievului au facut puține progrese in fața defensivei rusești. Este posibil sa asistam la un nou impas de iarna sau la un nou atac al rușilor pentru a cuceri mai multe teritorii.…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…