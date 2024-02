Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri care smulgeau pancartele protestatarilor si ii tarau pe […] The post VIDEO. Proteste de amploare in Rusia dupa moartea lui Aleksei Navalnii. Peste 100 de oameni, arestați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .