- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat gradul special de general-colonel prim-directorului adjunct al Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN), Valeri Boiarinev, potrivit decretului prezidential publicat pe portalul oficial de informatii juridice al guvernului rus.

- Autoritațile de la Moscova fac in prezent eforturi pentru a se asigura ca valul de emoție și furie starnit de moartea in inchisoare a celui mai important opozant al Kremlinului nu va impiedica in niciun fel realegerea lui Vladimir Putin la scrutinul de luna viitoare. Reținerea trupului neinsuflețit…

- Președintele rus Vladimir Putin a acordat gradul special de general-colonel prim-adjunctului directorului Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, Valeri Boiarin. Acest lucru rezulta din decretul publicat pe portalul oficial rus de informații juridice, informeaza publicația The Moscow Times.…

- La trei zile dupa moartea opozantului rus Aleksei Navalnii, presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat ca ia in considerare aplicarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei. „Avem deja sanctiuni, insa luam in considerare (sanctiuni) suplimentare, da”, a raspuns jurnalistilor presedintele…

- Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri…

- Presedintele american Joe Biden se declara vineri ”scandalizat” de moartea opozantului rus si acuza ca ”Putin este responsabil de moartea lui (Aleksei) Navalnii”, relateaza AFP. Statele Unite nu stiu ”exact” ce a cauzat moartea opozantului rus, anunta sefulstatului american. "God bless Alexei Navalny.…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat in 2021 pe Vladimir Putin cu privire la consecințele pe care le-ar avea moartea opozantului rus in inchisoare, deși a refuzat sa precizeze ce masuri ar lua. „I-am spus clar ca, in opinia mea, consecințele ar fi devastatoare pentru Rusia”, a declarat Biden…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…