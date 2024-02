Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a acordat gradul special de general-colonel prim-adjunctului directorului Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, Valeri Boiarin. Acest lucru rezulta din decretul publicat pe portalul oficial rus de informații juridice, informeaza publicația The Moscow Times.…

- In conditiile in care Ucraina pierde teren si sanctiunile occidentale au un impact redus, liderul rus devine din ce in ce mai indraznet si ar putea sa se lanseze in miscari mai temerare, scrie The Guardian intr-o analiza semnata de Pjotr Sauer, reporter specializat pe Rusia, informeaza News.ro. Vineri,…

- In cei 24 de ani in care a condus Rusia cu o mana de fier, Vladimir Putin a redus la zero vocile disidente. Ultimii opozanti cat de cat cunoscuti sunt aproape toti in inchisoare sau in exil, relateaza Le Figaro. Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, a murit subit la varsta…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin de moartea liderului opoziției ruse incarcerat Alexei Navalnii, care a fost declarat mort de catre serviciile penitenciare vineri, 16 februarie. Alexei Navalnii, cel mai cunoscut lider al opoziției din Rusia, a murit vineri dupa…

- Putin combate ipotezele despre moartea sa: 'Zilnic fac sport cel puțin doua ore: o sala, o piscina!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca simte „puterea de a rezolva problemele” cu care se confrunta Rusia, iar in acest sens se antreneaza zilnic. "Sunt deja adult, deși simt puterea și energia…