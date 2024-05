O femeie s-a ales cu arsuri grave în gât, după ce un ospătar i-a servit detergent în loc de vin O femeie a trait un adevarat soc la un bar din Milano, Italia cand s-a trezit cu arsuri grave in gat dupa ce a consumat o bautura care conținea detergent. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut la un bar cu specific chinezesc din Milano, Italia. Acolo, o femeie, in varsta de 51 de ani, aflata […] The post O femeie s-a ales cu arsuri grave in gat, dupa ce un ospatar i-a servit detergent in loc de vin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

