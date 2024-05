VIDEO. O camionetă cu lemne, în viteză pe contrasens, pe autostradă. Ce a pățit șoferul Inconștiența la volan pe Autostrada 7. Șoferul unei dube incarcate cu lemne a condus minute bune pe contrasens. Incidentul, care se putea incheia tragic, a avut loc pe centura orașului Bacau. Totul a fost filmat de un alt șofer, care a postat videoclipul pe rețelele de socializare. Pe filmarea facuta de un șofer de TIR […] The post VIDEO. O camioneta cu lemne, in viteza pe contrasens, pe autostrada. Ce a pațit șoferul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gest inconștient pe Autostrada 7. Șoferul unei dube incarcate cu lemne a condus minute bune pe contrasens. Incidentul, care se putea incheia tragic, a avut loc pe centura orașului Bacau. La un moment dat, șoferul iși da seama de greșeala și incetinește pentru a intoarce. In tot acest timp, pe langa…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- O femeie a trait un adevarat soc la un bar din Milano, Italia cand s-a trezit cu arsuri grave in gat dupa ce a consumat o bautura care conținea detergent. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut la un bar cu specific chinezesc din Milano, Italia. Acolo, o femeie, in varsta de 51 de ani, aflata […]…

- Un barbat din Italia vrea sa dea in judecata autoritațile din Napoli dupa ce a primit nu mai puțin de 48 de amenzi rutiere, in ciuda faptului ca nu ar fi condus niciodata in zona respectiva, unde ar fi fost sesizate neregulile ce au dus la sancțiuni. Șoferul spune ca sistemul de detectare telematica…

- Coalitia de guvernare PSD-PNL se reuneste luni de la ora 11.00 pentru a definitiva candidaturile ce vor fi sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei dar si sa stabileasca daca vor merge cu candidati comuni si lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase municipiu din tara, precum…

- Accident grav in Tulcea. Un microbuz scolar a fost lovit in plin de o masina care a intrat pe contrasens. Doi elevi au fost raniti și au ajuns la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea. “In urma impactului…

- Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, a prezentat miercuri un program de investiții guvernamentale pentru urmatorii ani, care cuprinde și construirea primei autostrazi, pe traseul Ungheni – Chișinau – Odesa. Studiul de fezabilitate ar urma sa fie facut in urmatorii doi ani, iar autostrada…

- Copiii dintr-o comuna din Vaslui sunt duși la școala ingramadiți cate 10-12 intr-o camioneta, iar la capat de drum sunt lasați pe un șantier in lucru, printre utilaje. Copiii din comuna vasluiana Lunca Banului sunt transportați la școala cu o autoutilitara, in care sunt inghesuiți cate 10-12 odata,…