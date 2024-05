Stiri pe aceeasi tema

- Agresivitatea pasarilor crește pe zi ce trece in Cluj-Napoca. Dupa ce luni un clujean a reclamat ca a fost atacat de inaripate in parcul Feroviarilor, in dimineața zilei de marți ciorile au facut alte trei victime, de data aceasta in Manaștur. Un clujean susține ca a fost atacat de ciori in timp…

- Cu ocazia spectacolului „Tradiții clujene in Tezaur Folcloric”, Ovidiu Purdea Someș, cantareț de muzica populara, și-a indemnat colegii și publicul sa spuna o rugaciune pentru sanatatea actorului Florin Piersic. „Cu sufletele dumneavoastra, frumoase ca un tezaur, al vrea sa inchinam un gand ca o…

- Polițiștii clujeni au depistat un tanar pe strada Piezișa cu un pistol tip airsoft asupra lui. Arma i-a fost confiscata Chiar daca este o arma neletala, polițiștii clujeni au ridicat arma și fac cercetari in acest caz. Poliția a precizat ca in 28 aprilie, in jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca va reabilita Caminul 10, aflat in campusul studențesc Hașdeu. Astfel, peste 200 de studenți ai UMF Cluj, vor avea parte de camere noi. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii a 220 de locuri de cazare in camin,…

- Informația conform careia social-democrații și liberalii clujeni ar putea forma o alianța electorala la alegerile locale din 9 iunie a fost infirmata de catre președintele PNL Cluj, Daniel Buda.

- Au fost clipe de coșmar in miez de noapte pentru un barbat și o femeie din Moisei, Maramureș. Oamenii au fost treziți din somn de urlete și lovituri puternice in ușa. Doi barbați, susțin victimele, inarmați cu o secure și o țapina, a spart geamurile casei, au spart ușa termopan de la intrare și au patruns…

- Trei tineri au fost reținuți de polițiștii clujeni, fiind banuiți ca au dat mai multe spargeri in comuna Gilau. In fapt, din cercetarile derulate de polițiști a reieșit ca in perioada 8-24 februarie, trei tineri cu varste cuprinse intre 17 și 30 de ani, din comuna Gilau ar fi comis mai multe fapte…