Accident grav in Tulcea. Un microbuz scolar a fost lovit in plin de o masina care a intrat pe contrasens. Doi elevi au fost raniti și au ajuns la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea. “In urma impactului a rezultat ranirea a 2 […] The post Microbuz cu elevi, lovit in plin de un șofer care circula pe contrasens in Tulcea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .