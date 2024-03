Stiri pe aceeasi tema

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Accident grav in Tulcea. Un microbuz scolar a fost lovit in plin de o masina care a intrat pe contrasens. Doi elevi au fost raniti și au ajuns la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea. “In urma impactului…

- Un elicopter turistic, cu sase oameni la bord, s-a zdrobit de o cladire din capitala Columbiei. Pasagerii care mergeau la un restaurant de lux s-au apucat sa isi sune rudele, ca sa isi ia ramas bun. Finalul a depasit, insa, orice scenariu de thriller de la Hollywood. A helicopter carrying tourists has…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, miercuri, ca a dispus trimiterea Corpului de Control al ministerului la Penitenciarul de la Poarta Alba, pentru a verifica daca au fost respectate toate normele legale sau daca s-au luat masuri speciale in cazul lui Vlad Pascu, care a fost protejat de polițiști…

- Accident spectaculos, fara victime, in stațiunea Baile Herculane. Un șofer care abia oprise in parcarea unui restaurant a apasat din greșeala pedala de accelerație și a intrat in plin in vitrina localului. Un sofer in varsta de 48 de ani din Cluj a intrat cu masina in restaurantul unui hotel, unde a…

- Un fost escroc nigerian, care opera sub pseudonimul Christopher Maxwell, povestește tacticile sinistre pe care le folosea pentru a stoarce femeile vulnerabile de bani. Maxwell, acum in varsta de 24 de ani, recunoaște ca a avut un numar impresionant de 50 de victime, care au pierdut in total 55.400 de…

- Noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat sa predea cheia unei cutii de valori. The post Somat de banca sa predea cheia unei cutii de valori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au stabilit, miercuri, nivelul minim si maxim al salariilor de baza pentru personalul de la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor. Conform hotararii adoptate, limita minima a salariului de baza este salariul de baza minim brut…