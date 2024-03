VIDEO. Tragedie în aer: un elicopter cu turişti s-a lovit de o clădire. Toţi pasagerii au supravieţuit miraculos Un elicopter turistic, cu sase oameni la bord, s-a zdrobit de o cladire din capitala Columbiei. Pasagerii care mergeau la un restaurant de lux s-au apucat sa isi sune rudele, ca sa isi ia ramas bun. Finalul a depasit, insa, orice scenariu de thriller de la Hollywood. A helicopter carrying tourists has spun out of […] The post VIDEO. Tragedie in aer: un elicopter cu turisti s-a lovit de o cladire. Toti pasagerii au supravietuit miraculos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Dezastru in aer: Un elicopter turistic, cu sase oameni la bord, s-a zdrobit de o cladire din capitala Columbiei. Pasagerii care mergeau la un restaurant de lux s-au apucat sa isi sune rudele, ca sa isi ia ramas bun. Finalul a depasit, insa, orice scenariu de thriller de la Hollywood, scrie observatornews.ro.

