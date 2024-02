Stiri pe aceeasi tema

- Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Cornelia Dinicu, sora patronului de la Ferma Dacilor, da de pamant cu aceia care ii acuza fratele și spune ca acesta doar a incercat sa-și indeplineasca visul in propria țara, in ciuda tuturor piedicilor care i s-au pus. Conform cancan.ro, femeia a transmis un mesaj dur in mediul online. „Au trecut…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Doua fete de 15 ani, din Uricani, au murit dupa ce s-au aruncat de la 20 de metri inaltime. Poliția a fost sesizata sambata, in jurul orei 17.25, de o femeie din Uricani cu privire la faptul ca fiica acesteia, de 15 ani, ar fi apelat-o telefonic și ar fi anunțat-o ca vrea sa se […] The post Tragedie:…

- Andreea Bumbac, jandarmerița prinsa de polițiști in luna noiembrie cu cocaina, s-a intors la munca, adica la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei. Ea ar putea scapa de raspunderea penala deoarece ar fi avut o cantitate prea mica de droguri. In noiembrie, Andreea Bumbac a fost prinsa cu droguri…

- O comunitate din Tara Galilor este in stare de soc, dupa ce o romanca a fost atacata cu o arma alba. Femeia, in varsta de 29 de ani, mama a doi copii si insarcinata in 37 de saptamani, a fost injunghiata de doua ori de un cunoscut, despre care presa scrie ca e tot roman. […] The post Galerie foto. Tragedie:…