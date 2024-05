Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Oana Zavoranu a mers la Curtea de Apel București, iar astazi a ajuns, din nou, in sala de judecata, tot in procesul in care medicul Bogdan Furtuna o acuza de șantaj. Vedeta a luat și o decizie radicala, asta pentru ca și-a concediat avocatul.

- Lolrelai a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce a fost audiata soția doctorului acuzat ca ar fi abuzat-o. Dezvaluirile facute de blondina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Un stomatolog din Sascut, care deține cabinet și in municipiul Bacau, a fost arestat pentru 30 de zile pentru viol, lovire și lipsire de libertate. Alaturi de el, a fost plasata sub arest la domiciliu și concubina sa. Dr. stomatolog Cristian A., in varsta de 36 de ani, a fost arestat de oamenii legii…

- Norocul este de partea lui Babi Minune, in procesul in care este cercetat pentru talharie. Ce s-a intamplat la ultimul termen de judecata. De la ce a pornit conflictul intre artist și prietenul sau care are calitatea de victima in dosar.

- Informație de ultima ora! Cunoscutul medic care o acuza pe Oana Zavoranu de șantaj a fost audiat, in urma cu puțin timp, de procurorii DNA! Iata ce se va intampla in urmatoarea perioada cu acesta!

- Lolrelai se afla la judecatorie pentru o noua infațișare in cadrul procesului cu medicul stomatolog care a agresat-o in urma cu patru ani. In aceasta zi urmeaza sa fie audiate mai multe persoane care sunt foarte importante pentru ancheta.