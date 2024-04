Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- A trecut ceva vreme buna de cand Fernando de la Caransebeș a disparut din lumina reflectoarelor. Prezent in aceasta seara in platoul Xtra Night Show, acesta a marturisit ca este un barbat liber și a vorbit despre motivele pentru care a divorțat de soția sa.

- Dupa acuzele aduse zilele trecute de Oana Radu (30 de ani), in mediul online, fostului ei soț, Catalin Dobrescu, cu care a fost casatorita timp 3 ani, și de care a divorțat in noiembrie 2023, a avut și el niște reacții, noteaza click.ro. „Singura mea declarație este asta și o sa va șocheze probabil,…

- De ce nu a luat-o Tudor Ionescu pe soția lui, Ana, niciodata in turnee de-a lungul anilor. Ce au dezvaluit cei doi concurenți de la Power Couple Romania, in exclusivitate pentru emisiunea Vacanța de Vedeta, la Antena Stars.

- In ediția de aseara de la Xtra Night Show, Gabi Badalau a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca nu mai este loc de impacare, avand in vedere ca blondina a fost deranjata ca fostul iubit nu i-a fost alaturi, in urma intervențiilor. Acum,…

- Alfred Simonis, reacție-fulger dupa decizia din Parlament: Vor fi facute reclamatii pentru toti deputatii si senatorii AUR care au protestatPresedintele interimar al Camerei Deputatilor Alfred Simonis a declarat, dupa ce parlamentarii AUR au protestat, miercuri, si au intrat in sala de grup a parlamentarilor…