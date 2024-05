Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa te bucuri de o gradina de flori spectaculoasa in luna mai? Playtech Știri iți explica ce produs sau produse poți sa presari pe sol, pentru a avea cele mai frumoase plante. Daca vei proceda astfel, florile se vor transforma de la o zi la alta. Cum te poți bucura de o gradina spectaculoasa […]…

- In ciuda faptului ca bicarbonatul de sodiu este ingredientul vedeta al trucurilor pentru ingrijirea casei, asul din maneca gospodinelor, secretul unei locuințe impecabile, nu este recomandat chiar in orice situație. De acum, nu il mai folosi pentru a curața bucataria, poate fi inlocuit cu succes de…

- Daca nu ești fumator, știi clar ca mirosul de țigara este inamicul numarul unu, și vrei sa scapi cu orice preț de el. Pentru asta, daca nu știai, poți sa-ți cumperi planta de apartament care te scapa de mirosul de țigara, și iți purifica aerul imediat, așa ca trebuie sa o ai in casa. Mirosul […] The…

- Playtech Știri iți explica ce sa faci cu solul din gradina, inainte sau in timpul plantarii, pentru ca vinetele sa creasca rapid și mari. Trucul pe care sa-l aplici. Te vei bucura de recolta bogata la toamna. Cand se planteaza vinetele in gradina Vinetele sunt legume ușor de cultivat. Unele soiuri sunt…

- O soluție ieftina, naturala, te poate scapa de o mare bataie de cap. Trucul, pe care mulți l-au invațat de la bunici sau parinți, face acum furori in mediul online. Dornic sa vada daca este mit sau chiar funcționeaza, un roman l-a pus la incercare. A presarat malai in gradina si in cateva zile a […]…

- Hortensiile sunt flori ușor de ingrijit, dar asta nu inseamna ca trebuie neglijate. Exista un truc pe care il puteți folosi pentru a spori inflorirea acestora. Vor avea o culoare intensa care infrumusețeaza cu adevarat gradina dumneavoastra. Ingredientul secretul pentru hortensii colorate Hortensiile…

- Cele 5 plante care te scapa de praful din casa ta. Plantele din apartamente pot oferi multe avantaje, pe langa faptul ca infrumusețeaza spațiul, ele au și beneficii practice, intrucat pot menține casa cat mai curata și aerisita. Exista cateva plante de interior care au proprietați purificatoare. In…

- Daca in ultimele zile te-ai confruntat cu stari intense de stres, anxietate, oboseala psihica sau alte astfel de condiții, poate ar fi bine sa arunci o privire peste articolul de astazi. Exista cateva plante aromatice care te-ar putea ajuta. Se recomanda sa fie așezate in bucatarie, pentru a avea efect…