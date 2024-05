Premierul Ciolacu anunta un proiect in Marea Neagra. Se face in comun cu Turcia“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit marti, la Ankara, despre investitiile importante in energie in Marea Neagra pe care le au Romania si Turcia. El a spus ca, in scurt timp, va fi operationalizata actiunea de deminare in Marea Neagra, desfasurata in comun de fortele navale din Romania, Turcia si Bulgaria.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, in conferinta de presa comuna cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, ca prin deciziile luate se consemneaza „cel mai important moment in relatia dintre Romania si Turcia” de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre cele doua țari. Ciolacu i-a mulțumit…

- Premierul Marcel Ciolacu se afla in Turcia, intr-o vizita oficiala la invitația președintelui Recep Tayyip Erdogan. Ciolacu a explicat ca Romania și Turcia au interese comune in Marea Neagra și se va constitui un grup de lucru comun pentru a analiza modul in care cele 2 țari pot dezvolta proiecte comune…

- Premierul Marcel Ciolacu și o delegație guvernamentala se vor afla, marți, la Ankara, intr-o vizita oficiala in Turcia. Vizita este una extrem de importanta, iar in discuțiile dintre Marcel Ciolacu și Recep Tayip Erdogan vor fi abordate mai multe teme, inclusiv zona energetica, asta pentru ca atat Romania…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 - 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și SUA.

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 14 martie 2024, “cu echipa de experți și avocați” care a reprezentat Romania in procesul Roșia Montana, reușind sa caștige acest proces. Intalnirea cu echipa juridica se desfașoara la Palatul Victoria la ora 10, a anunțat Guvernul Romaniei. Ulterior,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- UPDATE 20:00 - Un atac cu drona al rusilor s-a soldat, sambata, cu sapte decese, inclusiv un bebelus si un copil de doi ani. Atacul ar fi putut fi evitat daca Ucraina nu s-ar fi confruntat cu intarzieri in aprovizionarea cu arme, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.Potrivit…