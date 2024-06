După muncă, răsplata. Ea e sportiva care a primit cadou mașina visurilor sale Dupa munca și rasplata! Annaliese Dragan, singura sportiva care va reprezenta gimnastica ritmica romaneasca la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit cadoul dorit. „Este mașina visurilor mele. Este o mașina foarte frumoasa și m-am bucurat foarte tare, mai mult de faptul ca pot sa conduc, mie imi place foarte mult sa conduc” – Annaliese Dragan, componenta a lotului național de gimnastica ritmica al Romaniei. Annaliese și sora sa mai mica, Christina, sunt nedesparțite atat la antrenamente, cat in timpul liber. Și in mașina, Ana o are pe sora sa in dreapta. „In curand aș vrea și eu sa imi iau permisul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

