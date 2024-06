Incendiu devastator la un centru comercial din București. Intervin 12 mașini de pompieri Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru comercial situat in Sectorul 5. In aceste momente, mai multe autospeciale de pompieri sunt la fața locului pentru a stinge focul. Traficul din zona a fost restricționat pana la lichidarea completa a incendiului. Cladirea gazduiește un magazin, o sala de fitness și o sala de evenimente. […] The post Incendiu devastator la un centru comercial din București. Intervin 12 mașini de pompieri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Suprafața afectata este pe 40-50 de metri patrați. Nu sunt victime. Au fost efectuate verificari in interior. Pompierii spun ca destinația cladirii este, magazin, sala fitness și sala de evenimente.Salvatorii procedeaza la decopertarea elementelor de fațada și acoperiș

- Un incendiu s-a produs, luni dupa-amiaza, produs la fatada unei constructii S+P+2 etaje, aflata langa un mare centru comercial.Au fost alertate 12 autospeciale de stingereși 3 autoscari.Suprafata afectata este pe 40-50 mp. Nu sunt victime. Au fost efectuate verificari in interior.

