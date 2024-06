Anumiți profesori vor primi mai mulți bani. Ce trebuie să facă Anumiți profesori vor primi mai mulți bani! Ministrul Educației, Ligia Deca, propune o majorare a cuantumului sumelor acordate profesorilor care au și atribuții de scanare și de incarcare a lucrarilor pentru examenele naționale, scrie Gandul . Anumiți profesori vor primi mai mulți bani In contextul evaluarii digitalizate la examenele naționale, Ministerul Educației a propus majorarea diferențiata a cuantumului sumelor acordate asistenților. Conform noilor propuneri, asistenții implicați in procesul de scanare și incarcare a lucrarilor pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat vor beneficia de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

