”Putin este responsabil de moartea lui Navalnîi”, acuză Biden Presedintele american Joe Biden se declara vineri ”scandalizat” de moartea opozantului rus si acuza ca ”Putin este responsabil de moartea lui (Aleksei) Navalnii”, relateaza AFP. Statele Unite nu stiu ”exact” ce a cauzat moartea opozantului rus, anunta sefulstatului american. "God bless Alexei Navalny. His courage will not be forgotten."Joe Biden has addressed Russian reports of Putin critic Alexei Navalny's death.More: https://t.co/9Q3vQNXXI0 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ypbgEuAVQY — Sky News (@SkyNews) February 16, 2024 ”Nu stim exact ce s-a intamplat”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

