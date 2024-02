Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden se declara vineri ”scandalizat” de moartea opozantului rus si acuza ca ”Putin este responsabil de moartea lui (Aleksei) Navalnii”, relateaza AFP. Statele Unite nu stiu ”exact” ce a cauzat moartea opozantului rus, anunta sefulstatului american. "God bless Alexei Navalny.…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca Vladimir Putin este in totalitate responsabil pentru moartea lui Alexei Navalnii in inchisoarea din Rusia in care principalul critic al Kremlinului iși ispașea pedeapsa, relateaza Reuters, Sky News și The Guardian.Intr-o conferința…

- Presedintele rus Vladimir Putin este responsabil de moartea opozantului Aleksei Navalnii in inchisoare, a declarat vineri presedintele american Joe Biden, potrivit Reuters. Potrivit liderului de la Casa Alba, nu exista motive sa se creada ca relatarile privind moartea lui Navalnii nu sunt adevarate.…

- Președintele rus Vladimir Putin și asociații sai nu vor ramane nepedepsiți daca moartea lui Alexei Navalnii, dupa cum au raportat oficialii ruși, se va dovedi adevarata, a declarat vineri soția opozantului Kremlinului, Iulia, relateaza hotnews.ro , cu referile la Reuters și AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Rusia si presedintele rus Vladimir Putin trebuie sa „raspunda la intrebari foarte serioase” pentru moartea opozantului Aleksei Navalnii, care vineri a decedat subit in detentie din cauze inca neelucidate.

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin de moartea liderului opoziției ruse incarcerat Alexei Navalnii, care a fost declarat mort de catre serviciile penitenciare vineri, 16 februarie. Alexei Navalnii, cel mai cunoscut lider al opoziției din Rusia, a murit vineri dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat vineri, 16 decembrie, dupa anuntul mortii in inchisoare a liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, afirmand ca Vladimir Putin ar trebui sa fie "tras la raspundere pentru crimele sale", scrie Agerpres preluand AFP."Este evident pentru mine ca…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, care ispaseste in prezent sentinte cumulate de aproape 30 de ani de inchisoare, a afirmat miercuri ca nu regreta ca s-a intors in Rusia, la trei ani dupa ce a fost arestat pe un aeroport din Moscova, declarandu-se convins ca statul presedintelui Vladimir Putin…