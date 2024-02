Proteste la Moscova după moartea lui Navalnîi. Măsuri represive ale Poliției Proteste la Moscova. Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii , o grupare pentru drepturile omului sustinand ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News, care citeaza o grupare civica. Filmari si imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri care smulgeau pancartele protestatarilor si ii tarau pe altii de la altare improvizate in memora lui Navalnii. Jurnalisti au fost, de asemenea, filmati fiind retinuti. O femeie a declarat pentru Sky News: „Tot ce se intampla in acesti ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

