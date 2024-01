PNL, acord în conducerea partidului pentru două zile de vot în diaspora Biroul Politic National al PNL a votat, miercuri, un acord privind organizarea a doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora. Conducerea PNL a votat in unanimitate pentru doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora, la alegerile europarlamentare. In ce privește comasarea alegerilor europarlamentare din iunie cu cele locale, care ar fi […] The post PNL, acord in conducerea partidului pentru doua zile de vot in diaspora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

