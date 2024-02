Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de un atac cibernetic masiv de tip ransomware, potrivit news.ro.”In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic…

- UPDATE: Pompierii anunța ca au fost afectate 15 vagoane dezafectate. In momentul de fața incendiul este localizat. Știre inițiala: Pompierii intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua vagoane de tren dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- Protestele in Justiție continua. Sistemul judiciar ramane blocat pentru a doua saptamana la rand din cauza protestelor. Judecatorii de la Tribunalul București amana pe banda rulanta judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente. Grefierii ies in strada sa ceara maririle salariale hotarate in instanta.…

- Un proiect de hotarire in contextul scumpirii serviciilor medicale a fost publicat de Ministerul Sanatații pentru consultari publice. Ministerul Sanatatii menționeaza ca o buna parte din tarifele pentru serviciile medicale nu au fost revizuite din anul 2011, transmite Noi.md cu referire la Știri.md.…