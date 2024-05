Atac masiv al Ucrainei. Peste 100 de drone au lovit baze navale, rafinării și instalații militare ruse Cel mai mare atac ucrainean de la inceputul razboiului a fost lansat cu peste 100 de drone care au lovit baze navale, rafinarii și instalații militare ruse din Crimeea. De asemenea, un alt atac major a vizat o rafinarie din sudul Rusiei, ceea ce a dus la o puternica pana de curent in zona. Ministerul […] The post Atac masiv al Ucrainei. Peste 100 de drone au lovit baze navale, rafinarii și instalații militare ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au atacat cu peste 100 de drone instalații militare și baze navale din Crimeea. De asemenea, un alt atac major a vizat o rafinarie din sudul Rusiei, ceea ce a dus la o puternica pana de curent in zona. Ministerul rus al Apararii a transmis ca 102 drone au fost interceptate și distruse. Acesta…

- Ucraina a lansat in noaptea de joi spre vineri un atac masiv asupra unor instalații petroliere din Crimeea ocupata și din regiunile din sud-vestul Rusiei, Kremlinul susținand ca a neutralizat peste 100 de drone aeriene și navale, relateaza AFP și Kyiv Independent.

- Un raid aerian cu drone a provocat un incendiu la o rafinarie din regiunea Volgograd, in sudul Rusiei, deținuta de compania Lukoil. Pe canalul de Telegram Baza, cunoscut drept apropiat al serviciilor ruse, au aparut fotografii cu flacari care se ridica pe cerul intunecat deasupra a ceea ce parea a…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- Valoarea ajutorului militar acordat pana in prezent Ucrainei de catre UE și statele sale membre a crescut de la 28 la 31 de miliarde de euro, a declarat joi Josep Borrell, diplomat-șef al Uniunii Europene, citat de Politico. ”De la inceputul razboiului, am oferit asistența militara in valoare de 31…

- Peste 13.000 de „mercenari straini” au mers pe front sa lupte de partea Ucrainei de la inceputul invaziei ruse, potrivit datelor ministerului rus al Apararii, preluate de ambasada rusa de la București. Din Romania ar fi plecat 784 de „mercenari”, dintre care 349 ar fi fost uciși. „Ministerul Apararii…

- Un primar PSD din Gorj se asociaza cu imaginea lui Putin. Robert Ionut Paiusi, primarul comunei gorjene Stejari, a ținut pe birou o cana cu imaginea președintelui rus Vladimir Putin, in timpul unui interviu acordat miercuri unei publicații locale. La doi ani de razboi total al Rusiei impotriva Ucrainei…

- Armata Romana infiinteaza un batalion de drone militare Bayraktar, acesta urmand a fi operationalizat de Batalionul 184 Senzori si Aparare Antiaeriana din Timisoara. La inceputul lunii august 2022, Ministerul Apararii Naționale solicita aprobarea Parlamentului pentru achiziția, pentru Forțele Terestre…