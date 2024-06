VIDEO. UPDATE. ALEGERI 2024. Val de incidente la urne

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. 13.00. Un incident mai putin obisnuit a avut loc la o sectie de votare din comuna Cerat, Dolj, unde un agent de politie a fost inlocuit dupa ce a fost muscat de mana de o femeie. Politistul aflat la sectia de votare nr. 299 Cerat a intervenit deoarece se crease imbulzeala la intrare. „La […]…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…

- PSD Constanta a facut o sesizare de vot multiplu, duminica dimineața, la o sectie de votare din Murfatlar. Conform sesizarii, unui alegator i-ar fi fost inmanate trei buletine de vot de acelasi fel, a votat pe toate si le-a introdus in urma. Biroul Electoral Judetean Constanta face verificari in acest…

- Primarul din Cernavoda, Liviu Cristian Negoița, acuza un preot ca l-ar fi agresat fizic in timp ce mergea spre domiciliu. Mai mult, edilul susține ca fața bisericeasca a fost ajutata in timpul scandalului și de o femeie. „Alaltaseara, la ora 21:15, am plecat din primarie, in drum spre casa, unde locuiesc…

- Latvian Foreign Minister Krisjanis Karins announced his resignation on Thursday, engulfed by a scandal on taking private jets to official meetings, according to Politico. His departure effectively eliminates him as a challenger to EU trade chief Valdis Dombrovskis, a party colleague from Latvia who…

- UPDATE Mai multi barbati inarmati, imbracati in uniforme de lupta, au intrat vineri intr-o mare sala de concerte din Moscova si au tras cu arme automate asupra multimii, ucigand si ranind un numar nespecificat de persoane, relateaza presa rusa. Media rusesti afirma ca atacatorii au folosit și explozibili,…

- Paznicul Primariei Prunisor din judetul Mehedinti, un barbat de 61 de ani, ar fi fost batut noaptea trecuta chiar de catre primarul localitatii. Edilul l-ar fi lovit pe barbat pe motiv ca nu voteaza cu el la alegerile locale din 9 iunie. ”Am fost de paza la primarie, a venit primarul beat si m-a luat…