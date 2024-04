Tatiana Navka, patinatoarea rusa și soția lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Putin, vrea sa ajunga in Republica Moldova, potrivit publicației Deschide.md. Navka vrea sa prezinte la Tiraspol, in perioada 18-19 mai, spectacolul pe gheața ”Povestea de dragoste a Șeherezadei”. Navka și Peskov s-au casatorit in 2015. Acum doi ani, fosta campioana a […] The post Soția lui Peskov vrea sa ajunga in R. Moldova. Care sunt opțiunile Chișinaului, in contextul regimului de sancțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .