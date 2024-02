Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat, luni seara, ca liderul AUR, George Simion, a fost interzis pentru ca „face parte din efortul de destabilizare in țara”. Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat ca George Simion, președintele AUR, „face parte din efortul de destabilizare…

- Exporturile dinspre Republica Moldova spre Romania au inregistrat in 2023 o creștere anuala de cu 14,5%, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS) de la Chișinau. Astfel, Romania ramane principala destinație a marfurilor din R. Moldova, cu o pondere de 35,1 la suta din totalul exporturilor. In…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Romania’s Defence Ministry has submitted a request to parliament to purchase 200 PAC-2 GEM-T missiles for the country’s Patriot system to stay prepared amid the current security crisis in the region, according to Euractiv. Forwarded to the Defence Committees on Monday after submission to the Joint…

- Romania’s economy grew by 2.9% year on year in the third quarter of 2023, slowing down from a 4.1% expansion in the same period last year, the statistical board said on Thursday, quoting seasonally-adjusted data, according to See News. On an unadjusted basis, Romania’s gross domestic product (GDP) grew…

- USR trage un semnal de alarma legat de o noua aberație economica propusa de premierul PSD Marcel Ciolacu și PNL care va afecta direct microintreprinderile din Romania. Intr-o ordonanța de urgența, introdusa in circuitul de avizare de ministerul de Finanțe condus de PNL, se interzice oamenilor sa deschida…

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…