- Numele Pablo Escobar nu poate fi inregistrat ca marca comerciala a Uniunii Europene, deoarece publicul il asociaza cu traficul de droguri si narcoterorismul, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit EFE si Reuters, preluate de Agerpres.

- Curtea de Apel Constanta a hotarat ca cererea procurorilor de stramutare era neintemeiata. “In baza art. 74 Cod Procedura Penala, respinge, ca neintemeiata, cererea de stramutare a cauzei penale nr. 4989/254/2023, a Judecatoriei Mangalia, formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia. In…

- Dosarul in care este cercetat Vlad Pascu, cel care a produs accidentul de la 2 Mai, in urma caruia au murit doi tineri, ramane la Judecatoria Mangalia. Curtea de Apel a respins cererea de stramutare. Decizia este definitiva. Context Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia solicitase stramutarea dosarului…

- Tragedia rutiera de la 2 Mai va fi judecata in continuare la Judecatoria Mangalia. Instanța de la Constanța a respins solicitarea neobișnuita a procurorilor din Mangalia, care au invocat presiunea publica.

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au respins, marti, solicitarea de stramutare a dosarului fostului presedinte al Consiliului Judetean si lider al PSD Vaslui Dumitru Buzatu. ‘In baza art. 74 Cod procedura penala respinge, ca nefondata, cererea formulata de petentul Buzatu Dumitru, privind stramutarea…

- Curtea de Apel Ploiesti obliga, printr-o decizie definitiva, Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Buzau, alaturi de mai multi medici, la plata sumei de 250.000 de euro, cu titlu de daune morale, unui pacient care a suferit o inflamatie a penisului ca urmare a unor manevre gresite de montare a unei sonde…

- Victoraș Micula a fost chemat in fața instanței, insa, se pare ca nici de data aceasta nu a avut noroc. Milionarul a pierdut procesul in fața Adrianei Bahmuțeanu. Totul a pornit de la o postare facuta de fosta soție a celebrului Silviu Prigoana. Postarea cu pricina l-a deranjat pe Victoraș Micula, care…

- Cei trei fii ai vrajitoarei Sidonia, membri ai clanului Fabian, suspectați ca in noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 au ucis un barbat, intr-un hotel din Padina, judetul Dambovita, in timpul unei petreceri, raman in arest preventiv