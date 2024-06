Destinaţii de vacanţă considerate a fi adevărate capcane turistice Traim intr-o lume din ce in ce mai interconectata și mai accesibila, iar turismul este o activitate care a devenit in ultimii ani omniprezenta și diversificata. De obicei, cand planificam o calatorie, o vacanța, cei mai mulți dintre noi cautam cele mai frumoase, cele mai insorite și cele mai accesibile locuri unde sa petrecem cateva zile in tihna și in relaxare alaturi de persoanele dragi noua. Cu toate acestea, nu toate destinațiile de vacanța sunt așa cum apar ele in fotografiile de promovare de pe internet ori din ghidurile turistice, motiv pentru care iți vom prezenta cateva dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țanțarul-tigru, care transmite febra dengue a ajuns și in țara noastra, dupa ce a fost depistat in aproape in toata Europa. Mai precis, țanțarul-tigru a fost depistat in: Austria, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Portugalia, Romania, Slovenia și Spania, potrivit ECDC.…

- In fiecare an, la 20 mai, este sarbatorita Ziua mondiala a albinelor. Instituita de ONU in anul 2017, aceasta zi evidentiaza importanta albinelor pentru umanitate si atrage atentia asupra necesitatii protejarii acestora, dar si a altor polenizatoare. Potrivit celor mai recente date Eurostat, in anul…

- Politic Proiect de lege pentru instituirea zilei de 9 septembrie ca “Ziua Naționala a Bunicilor” / Deputatul PNL Maria Stoian, printre inițiatori aprilie 25, 2024 10:34 Recent, in Senatul Romaniei, a fost inregistrata pentru dezbatere o propunere legislativa pentru instituirea zilei de 9 septembrie…

- „In momentul de fața nu este in discuție un astfel de proiect!”, a spus Klaus Iohannis, miercuri.In cadrul evenimentul „Romania-NATO, 20 de ani”, președintele a menționat ca Romania beneficiaza de cele mai solide garanții de securitate din istoria Romaniei, oferite de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. „Respectam…

- Marii producatori mondiali de bere spera ca vremea calduroasa, si o serie de mari evenimente sportive care vor avea loc in vara acestui an, ii vor ajuta sa isi revina dupa an 2023 dificil, transmite Bloomberg. Heineken NV, Carlsberg AS si Anheuser-Busch InBev NV se numara printre producatorii de bere…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…