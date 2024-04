Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca alegerile prezidentiale au loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Legea a fost promovata in vederea organizarii alegerilor prezidențiale pe 15 septembrie. Ziua alegerilor prezidențiale este duminica, iar alegerile au loc cu cel mult trei luni anterioare […] The post Alegerile prezidențiale, mutate in septembrie. Legea care permite devansarea scrutinului prezidențial, promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .