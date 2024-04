Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii care permite șoferilor cu permis categoria B sa conduca și motociclete cu transmisie automata cu capacitate cilindrica maxima de 125 cmc, cu puterea maxima de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. Curtea Constituționala a respins luna […] The post Schimbare majora pentru șoferii cu permis categoria B. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .