Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, s-a declarat socat de atacul armat comis miercuri asupra prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico. "Este cutremurator ce s-a intamplat astazi in Slovacia! Sunt socat de impuscarea prim-ministrului Robert Fico si ingrijorat in legatura cu starea dansului de sanatate. Doresc sa transmit cele mai bune ganduri celor dragi si poporului […]