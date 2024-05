Europarlamentarul Corina Cretu sustine ca atacul asupra premierului slovac, Robert Fico, este un eveniment trist si ingrijorator si ca, din pacate, parca niciodata in ultimii ani limbajul de incitare la ura nu a fost mai virulent, iar acest fapt a condus la astfel de gesturi de o agresivitate fara precedent. „In 2018, fiind in vizita oficiala in Slovacia, vizitam cu actualul presedinte ales al Slovaciei spitalul din Banska Bistrita, pe atunci Peter Pellegrini fiind ministrul fondurilor europene. Astazi, in acest spital este tratat primul-ministru al Slovaciei, ca urmare a atacului prin impuscare…