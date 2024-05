Stiri pe aceeasi tema

- Aliații politici ai prim-ministrului guvernului Slovaciei, Robert Fico, impușcat miercuri in timpul unei intalniri cu cetațenii, spun ca de vina pentru atentat sunt presa și opoziția de la Bratislava care au „sadit ura” in societate.

- Potrivit unui post TV din Slovacia, Robert Fico a fost impușcat de un barbat de 71 de ani, din orașul Levice din vestul Slovaciei. Apar primele date despre cel care a tras in premierul slovac, Robert Fico, aflat acum in stare grava la spital. Potrivit canalului Joj TV, Robert Fico a fost impușcat…

- Miercuri, fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca a avut o cunoștința cu premierul Slovaciei, Robert Fico, in trecut, cand au fost colegi in Consiliul European. Totuși, Basescu a remarcat ca, in acea perioada, Fico, deși era de stanga, manifesta mai puțina orientare suveranista decat in prezent.…

- Presedintii principalelor institutii ale Uniunii Europene si lideri din state membre ale UE si din afara acesteia au condamnat miercuri in termeni fermi atacul armat comis asupra premierului slovac Robert Fico, dupa cum au consemnat agentiile internationale de presa.

- Cine este Robert Fico, premierul Slovaciei care a fost impușcat miercuri, 15 mai 2024, intr-o tentativa de asasinat, dupa o ședința de guvern. Politicianul este cunoscut pentru legaturile cu Vladimir Putin. Ultimele decizii politice luate au accentuat imaginea unuia dintre cei mai controversați lideri…

- Este alerta maxima in Slovacia! Premierul țarii a fost impușcat! Incidentul șocant s-a petrecut intr-un oraș din centrul țarii, iar Robert Fico a fost dus de urgența la spital. A reacționat și președintele Slovaciei, Zuzana Caputova, care a transmis un mesaj pentru premier.

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat la spital.…

