- Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit in abdomen prin impuscare miercuri, in plina strada, dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova. Un suspect in varsta de 71 de ani a fost arestat la fata locului, potrivit presei locale. Acesta…

- Atacul impotriva prim-ministrului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic, autorul tragand cinci focuri de arma, a anunțat ministrul de interne Matus Sutaj Estok, dand asigurari ca va face tot ce ii sta in putinta sa fie investigat

- Aliații politici ai prim-ministrului guvernului Slovaciei, Robert Fico, impușcat miercuri in timpul unei intalniri cu cetațenii, spun ca de vina pentru atentat sunt presa și opoziția de la Bratislava care au „sadit ura” in societate.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a "condamnat categoric" atentatul la viața premierului slovac Robert Fico și a declarat ca incidentul "submineaza democrația europeana"."Condamn categoric atacul asupra premierului Robert Fico.

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…