Stiri pe aceeasi tema

- Aliatul populist al guvernului din Slovacia, Peter Pellegrini, pare sa aiba asigurata victoria la alegerile prezidentiale care au avut loc sambata, dupa numararea a 96% din buletinele de vot, informeaza duminica AFP, citat de AGERPRES.Peter Pellegrini a obtinut 53.

- Un fost premier pro-rus si un fost diplomat pro-occidental se vor confrunta sambata in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Slovacia, despre care analistii spun ca ar putea avea un impact semnificativ asupra relatiilor Bratislavei cu Moscova, relateaza AFP, conform AGERPRES. Cei doi candidati,…

- Peter Pellegrini, presedintele Parlamentului slovac apropiat de premierul Robert Fico, si Ivan Korcok, fost ministru de externe, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, dupa ce sambata au iesit invingatori in primul tur, potrivit rezultatelor partiale, informeaza news.ro. Dupa…

- Slovacii voteaza sambata, 23 martie, in primul tur al alegerilor prezidentiale, un scrutin care pare a fi o confruntare intre un reprezentant al taberei de guvernamant apropiat de Rusia si un candidat proucrainean sustinut de opozitie, scrie AFP, preluata de Agerpres.Conform sondajelor, presedintele…

- Astazi a fost o zi buna pentru presedintele rus Vladimir Puțin! Potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, acesta a castigat alegerile prezidentiale cu 87,8% din voturi. Iata cum a reacționat SUA, dupa rezultatele exit-poll!

- Ideea a fost insa catalogata de Kremlin drept ridicola, atata vreme cat Moscova nu va participa. Confruntata cu efective militare din ce in ce mai reduse pe front, Ucraina a luat masuri care sa impiedice evitarea inrolarilor, potrivit Radio Romania Actualitați. In acest context, premierul Slovaciei,…

- Mii de persoane au demonstrat din nou in Slovacia, joi seara, impotriva guvernului condus de Robert Fico, aflat in functie de la finalul lunii octombrie, unul dintre puținii aliați ai lui Putin in Uniunea Europeana.

- Președintele Parlamentului slovac, Peter Pellegrini, a anunțat ca primul tur al alegerilor prezidențiale din țara va avea loc pe 23 martie. Alegerile prezidențiale vor avea loc simbata, pe 23 martie 2024, cu un posibil al doilea tur pe 6 aprilie. {{723485}}Datele au fost anunțate dupa o lunga așteptare…