Trei români sunt căutați de autorități după ce au fost înghițiți de ape în Italia Tragedie fara margini. Din cauza inundațiilor din Italia, trei tineri romani au fost dați disparuți și sunt in continuare cautați. Trei tineri romani au fost inghițiți de ape in Italia. S-a dat alarma, dupa ce victimele, care au fost surprinse in mijlocul unui rau, au disparut fara urma. Vremea instabila și inundațiile au facut prapad și au creat o adevarata tragedie in regiunea Udine, acolo unde cei trei tineri au fost dați disparuți. Este vorba despre o fata de 20 de ani, fiica de parinți romani, domiciliata in Campoformido, nascuta in Colleferro, o fata in varsta de 23 de ani, care sosise in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Doua fete și un baiat, de naționalitate romana, au fost surprinși ieri dupa-amiaza, de inundația raului Natisone din apropierea Podului Roman, in Premariacco. Un trecator a tras un semnal de alarma pentru cei trei blocați de viitura raului Natisone, in Premariacco (Udine). Inițial, cei trei se aflau…

