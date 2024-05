Justiţia americană dă dreptate fraţilor Micula împotriva României Verdictul ICSID obliga autoritatile de la Bucuresti sa le plateasca fratilor Micula, avand cetatenie suedeza, despagubiri de peste 356 de milioane de dolari, plus dobanzi, pentru retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor prin facilitati fiscale, cu patru ani inainte de expirarea acesteia, prevazuta pentru 2009, releva datele citate de. Statul roman le-a platit celor 2 antreprenori, in 2019, peste 912 milioane lei (circa 215 milioane dolari) din despagubirile dictate de ICSID, ramanand insa de achitat mai mult de 140 milioane dolari, plus dobanzi. Anterior, Comisia Europeana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

