O fetiță din satul Comănești a murit după ce s-a electrocutat

În cursul acestei seri de marți, 30 aprilie, o fetiță în vârstă de 12 ani, din satul Comănești, comuna Hășmaș, s-a curentat și a murit.... The post O fetiță din satul Comănești a murit după ce s-a electrocutat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]