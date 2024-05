Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 19 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din data de 30 aprilie 2024, a adus tensiuni și emoții puternice in platoul emisiunii de la Antena 1. Jurații au fost surprinși de battle-ul cu numarul 5! Irina Fodor le-a dat vești neașteptate! Iata ce sunt nevoiți sa faca concurenții in aceasta seara, dar…

- Tensiuni mari au aparut intre chefi in cadrul ediției din 24 aprilie 2024. Irina Fodor le-a spus despre ce va fi cel de-al treilea battle și nu se anunța a fi o provocare simpla. Intre Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au aparut mai multe replici acide.

- Episodul 16 al sezonului 13 de la Chefi la cuțite, din data de 23 aprilie 2024, a adus multe tensiuni in platoul emisiunii de la Antena 1. A fost o ediție cu mari emoții pentru jurați și pentru concurenți. Iata cine a caștigat al doilea battle!

- Irina Fodor a facut un anunț important despre al doilea battle in ediția 16 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 23 aprilie 2024. Toți au amuțit cand au aflat tema probei. Concurenții și jurații vor trece printr-o provocare de zile mari.

- A inceput primul battle la Chefi la cuțite! Concurenții au primit o provocare uriașa din partea Irinei Fodor, care spera sa ii duca pe fiecare dintre ei in etapa urmatoare! Au ajuns aici doar cei mai buni dintre cei mai buni, astfel ca și concurența este pe masura așteptarilor! Iata pentru cine vor…

- Concurenții traiesc emoții uriașe la cea de-a doua proba din bootcamp! Cu toții se lupta pentru un loc in echipe. Sunt mai aproape decat credeau de premiul cel mare, astfel ca și efortul lor este pe masura! Iata ce anunț a facut Irina Fodor in ediția din 17 aprilie 2024.

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Chefi la cuțite 2024 revine la Antena 1 cu sezonul 13, care e prezentat de Irina Fodor. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu jurizeaza concurenții in etapa preselecțiilor. Cine prezinta Chefi la cuțite 2024, sezonul 13Irina Fodor prezinta Chefi…