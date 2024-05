Angajații de la stat, nemulțumiți de creșterea salariului Nu sunt mulțumiți! Sindicaliștii din aparatul de lucru al Guvernului se declara nemulțumiți de majorarile salariale puse in dezbatere publica printr-un proiect de ordonanța de Guvern. Noni Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, a declarat pentru G4Media ca majorarea salariala de 10% se va aplica, de facto, la salariul de baza din decembrie 2023, nu la cel din ianuarie 2024, ceea ce inseamna mai puțin de 10%, iar in 13 mai procentul comunicat de miniștri nu a fost in niciun caz de 10% și nici in tranșe, spune acesta. ”In calitate de președinte al Sindicatului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vor bani mai mulți! Zeci de angajați din aparatul de lucru al Guvernului organizeaza la aceasta ora un protest spontan in fața Palatului Victoria. Liderul de sindicat, Noni Iordache, a declarat pentru G4Media.ro ca angajații cer salarii mai mari și declara ca se simt discriminați. Potrivit protestatarilor,…

- Salariatii din aparatul de lucru al Guvernului au declansat luni, 13 mai, un protest spontan in fața Palatului Victoria, susținand ca sunt discriminati din punctul de vedere al salarizarii in raport cu alte categorii de angajati din administratia publica.„Angajatii din Aparatul de lucru al Guvernului…

- Zeci de angajați din aparatul de lucru al Guvernului organizeaza la aceasta ora un protest spontan in fața Palatului Victoria. Potrivit liderului sindical, Noni Iordache, a declarat pentru G4Media.ro ca angajații cer salarii mai mari și declara ca se simt disciminați, potrivit economica.net. Citește…

- Romanilor li se pregatesc noi taxe și impozite. Planurile de majorare a cheltuielilor anunțate de guvernanți ar putea sa amplifice și mai mult deficitul Romaniei, punand sub semnul intrebarii echilibrul financiar al țarii. In primele trei luni ale acestui an, deficitul acumulat in Romania a atins suma…

- ”Astazi, 30 aprilie 2024, membri ai Sindicatului Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia Publisind si la Blocul National Sindical, au intrat in protest spontan pentru a doua zi consecutiv”, anunta marti Blocul National Sindical (BNS). Activitatea cu…

- ”Este in plina desfasurare acest protest in fata Ministerului Justitiei, organizat de Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia Publisind si la Blocul National Sindical”, anunta, vineri, sindicalistii. Sindicatul Angajatilor din Oficiul National…

- Marius Budai a spus daca mai sunt bani sau nu pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024. Care este adevarul? Conform declarațiilor facut de anterior de Marcel Boloș, ministrul de Finanțe din partea partidului liberal, se preconizeaza o situație economica dificila dupa anul 2024, etichetand-o…

- Salariile bugetarilor vor fi reconfigurate, incluzand o componenta fixa și una variabila. Acest lucru implica faptul ca, pe langa suma constanta pe care o primesc lunar, acești angajați vor beneficia și de o parte variabila in funcție de performanța lor. Cu toate acestea, noua lege a salarizarii așteapta…