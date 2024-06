Stiri pe aceeasi tema

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala „Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti.Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala ”Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- FC Voluntari a parasit prima liga a Romaniei dupa noua sezoane consecutive pe prima scena, in care a reușit sa-și adjudece o Cupa, o Supercupa și sa joace in play-off-ul Superligii. Aventura ilfovenilor s-a incheiat duminica seara, dupa infrangerea amara in fața Universitații Cluj, 0-1. Tot norocul…

- Meciurile cu Phoenix Buzias raman un cosmar in acest sezon pentru Politehnica Timisoara. Dupa acel 0-3 din sezonul regular pentru folosirea unui jucator aflat in stare de suspendare, alb-violetii au fost sanctionati acum de Comisia de Disciplina a FRF cu o amenda de 10.000 de lei in urma jocului disputat…

- SSU Politehnica Timișoara și CS Phoenix Buziaș au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 3 a play-off-ului Seriei 8 din al treilea eșalon. Galeria gazdelor a afișat o scenografie inedita. Poli Timișoara a luat-o de la capat, din Liga 3. Formația pregatita de Paul Codrea ocupa locul secund in play-off,…

- Invitat, vineri, la GSP Live, Dan Alexa (44 de ani) a vorbit despre fotbalul din Timișoara, oraș care nu mai e reprezentat de ani buni in Liga 1. Fotbalist la Poli Timișoara in perioadele 2001-2002 și 2006-2011, Alexa deplange soarta fotbalului banațean. In prezent, Politehnica Timișoara ocupa locul…

- Dan Alexa a fost numit, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal de liga secunda Arsenal Tunari, a anuntat Clubul Sportiv Tunari pe pagina sa de Facebook. Stefan Grigorie va fi antrenorul secund al lui Dan Alexa.In CV-ul de tehnician al lui Alexa se regasesc echipe precum…