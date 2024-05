Declarația Unică 2024: Cum trebuie completată dacă ai primit bani din dividende sau ai investiții la bursă Declarația Unica mai poate fi depusa pana la data de 27 mai, ea urmand sa dea batai de cap contribuabililor și anul acesta. O situație ce sfideaza logica va fi intampinata de romanii care au bani la bursa sau venituri din dividende: in anumite situații ei vor trebui sa plateasca impozit chiar daca au pierdut bani in anul 2023. Citiți in continuare un ghid de completare pentru Declarația Unica in 2024, precum și explicațiile ANAF cu privire la anumite neclaritați ce vizeaza calculul contribuției CASS. Declarația Unica 2024 | Cum calculezi ce caștiguri ai avut + exemplu concret Declarația Unica 2024 | Cum calculezi ce caștiguri ai avut + exemplu concret Primul… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

