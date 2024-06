Constantin Irina, colaborator al Laurei Codruța Kovesi, este procurorul care a semnat rechizitoriul in cazul lui Catalin Hideg, unde generalii Coldea și Dumbrava promiteau sa intervina in dosar. Procurorul european a fost cel care a adus prima victorie a EPPO de la inființare. "E o mare nedreptate. Noi am terminat un proiect in 2019. Dupa trei ani au venit si au spus ca nu stiu ce licitatie nu le place, ca nu stiu ce trafic de influenta sau de spalare de bani am facut", a declarat Hideg.Influența grupului Traila-Dumbrava-Coldea s-a vazut cand procurorul Constantin Irina a decis sa nu faca apel…