FOTO. Scuter „înghițit” de asfalt pe o stradă din Cluj-Napoca Accident mai puțin obișnuit pe o strada din Cluj- Napoca. Un scuter aproape ca a fost inghițit de un crater aparut in asfalt. Scuterul era condus de un barbat care livra mancare și care nu a observat groapa uriașa. Scuterul a intrat aproape pe jumatate in crater, iar barbatul a fost aruncat de pe el. […] The post FOTO. Scuter „inghițit” de asfalt pe o strada din Cluj-Napoca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

