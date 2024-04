Curtea de Conturi a constatat ca ANAF Sector 1 nu a valorificat informațiile din propria baza de date pentru a identifica pe care care nu platesc diverse taxe, inclusiv TVA. Asta in condițiile in care Romania este pe primul loc in UE la decalarajul de TVA: 36,7% in 2021. Practic, este vorba de aproape 9 miliarde de euro pe care ANAF nu-i incaseaza (8,996 miliarde euro, mai exact).