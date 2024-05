Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a adus o noua provocare pentru cele trei echipe. Concurenții au avut, din nou, o proba inainte de battle opt. Și jurații au putut sa participe la proba de viteza.

- Bucurie mare pentru tabara tunicilor galbene in ediția de aseara Chefi la cuțite: concurenții lui Chef Alexandru Sautner au obținut prima victorie in battle-urile sezonului 13, dupa o intrecere in care echipele au avut de pregatit cate un preparat la fiec

- Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din data de 1 mai 2024, a adus noi emoții in bucatarie! Irina Fodor a anunțat proba de la battle-ul șase! Iata ce au fost nevoiți concurenții sa faca in ediția din aceasta seara a emisiunii de la Antena 1!

- Cel de-al patrulea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite, desfașurat in ediția de ieri seara a show-ului culinar, a fost caștigat de echipa verde, Chef Orlando Zaharia inregistrand astfel a doua victorie.

- Cel de-al treilea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite a adus victoria echipei conduse de Chef Orlando Zaharia, dupa un battle cu o provocare dificila, dar și cu doua amulete care au zdruncinat ordinea la bancurile de lucru.

- Cel de-al treilea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite a adus victoria echipei conduse de Chef Orlando Zaharia, dupa un battle cu o provocare dificila, dar și cu doua amulete care au zdruncinat ordinea la bancurile de lucru.

- Echipele s-au pregatit intens pentru a-i impresiona pe degustatori. Farfuriile au aratat impecabil, dar numai una dintre ele i-a ajutat sa se salveze de la duelul de eliminare. Iata ce reacție au avut ceilalți doi chefi.

- Battle-ul care a deschis seria confruntarilor culinare ale sezonului 13 Chefi la cuțite a fost caștigat aseara de echipa lui Chef Richard Abou Zaki. Victoria savurata din plin a venit dupa o proba la care echipele au avut de preparat farfurii cu 13 ingred