- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile industriale au condus pierderile, cu un declin de 1,9%, in timp ce serviciile de sanatate au crescut cu 0,2%. Actiunile din minerit au urcat cu 1,9%, dupa ce compania Anglo American…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,1%, toate sectoarele, cu exceptia celui minier, fiind in teritoriu pozitiv, in conditiile in care investitorii au urmarit date solide despre activitatea comerciala din zona euro si potentialul de reduceri viitoare ale ratei dobanzii. Indicele FTSE…

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare usoara, cu 0,13%, reducand castigurile de la inceputul sesiunii. Actiunile companiilor de petrol si gaze au condus pierderile, fiind in scadere cu 1,6% din cauza riscurilor in crestere in Orientul Mijlociu. Israelul a declarat ca a doborat 300 de drone…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,76%, si majoritatea sectoarelor au avut o evolutie degativa. Actiunile companiilor vanzare cu amanuntul au scazut cu 2,1%, desi cele din minerit au crescut cu 1,9%. Pietele europene au incheiat joia trecut primul trimestru al anului 2024 cu o crestere…

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, bursele majore si majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile din constructii au crescut cu 1,1%, in timp ce titlurile companiilor de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele sectorului automo a crescut cu…