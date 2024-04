Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a adus noi provocari pentru cei patru chefi. Irina Fodor a facut un anunț important pentru jurați! Tema jocului pentru amuleta le-a dat batai de cap acestora! Iata ce trebuie sa faca in aceasta seara!

- Ieri seara, jurații s-au confruntat cu o provocare pentru amuleta care i-a incurajat sa riște: au avut de pregatit cel mai cremos risotto, dar alegerea ingredientelor secundare a cantarit mult la degustarea facuta de Nea Marin.

- In ediția din aceasta seara s-a jucat a opta amuleta la Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia au gatit preparate inedite pentru Nea Marin, iar dansatorul a jurizat in mod corect și a ales un singur caștigator.

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite aduce o mulțime de surprize, atat pentru telespectatori, cat și pentru jurați. Irina Fodor i-a anunțat pe chefi despre miza pusa in joc, iar atunci a inceput adevarata „lupta” pentru caștig.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- In episodul 4 al emisiunii Chefi la cuțite, care a avut loc la data de 25 martie 2024, Mihai Morar a avut o sarcina grea in show-ul de gatit de la Antena 1. Mai exact, omul de radio și de televiziune a rostit numele juratului care intra in posesia amuletei puternice. Iata cine a caștigat al patrulea…

- In a treia ediție de la Chefi la cuțite, Irina Fodor a anunțat o amuleta importanta pentru cei patru jurați. Invitatul care le va degusta preparatele acestora este o persoana cu gusturi fine și multa experiența in buatarie.

- Ieri seara, la Antena 1, a inceput sarbatoarea gusturilor din noul sezon Chefi la cuțite. Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, au inaugurat urmatorul capitol al show-ului gastronomic prezentat de Irina Fodor, bucurandu-se de unele…